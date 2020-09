Suicide Squad, gli attori di Justice League e The Flash sostengono la Ayer Cut

Dopo le persistenti dichiarazioni e rivelazioni da parte dello stesso David Ayer, si intensifica la campagna mediatica attorno alla distribuzione della Ayer Cut di Suicide Squad, in quella che è palesemente una riproposizione dei mesi di campagna sostenuti per la Snyder Cut di Justice League e che è andata a buon fine qualche settimana fa.

La campagna promozionale ha persino reclutato tre attori, tutti provenienti da produzioni targate DC, per sostenere la distribuzione della versione del regista della pellicola, che molti sostengono trovarsi in uno stato più avanzato di quanto non lo fosse la Snyder Cut di Justice League all'epoca dell'incitamento mediatico dei fan, tempo fa.

Il primo degli attori che hanno espresso il loro sostegno alla Ayer Cut è Ray Porter, ovvero l'interprete di Darkseid in Justice League, tagliato dal montaggio finale del film uscito al cinema (completato da Joss Whedon) e che invece vedremo per la prima volta proprio in Zack Snyder's Justice League il prossimo anno su HBO Max.

Il secondo è Bethany Brown, attrice che ha interpretato il personaggio di Null nella serie televisiva The Flash, in onda su The CW; mentre il terzo attore reclutato è Troy Baker, ovvero il Cavaliere Oscuro in persona dei videogiochi Batman: Arkham Origins e Assault On Arkham.

In precedenza, Ayer aveva dichiarato che la sua versione di Suicide Squad serviva a introdurre il progetto di un doppio film sulla Justice League (ricorderete che il film era stato pensato per uscire in due parti), progetto poi abbandonato da Snyder e dalla Warner in favore di un film unico. Il regista ha anche spiegato che immediatamente dopo il prologo, il film vero e proprio sarebbe iniziato con una scena chiave riguardante Joker e Harley Quinn.

Pensate che, se la Snyder Cut avrà il successo sperato, prima o poi vedremo anche la Ayer Cut? Ditecelo nei commenti!