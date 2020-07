Suicide Squad, in arrivo ufficialmente il Release the Ayer Cut!

Dopo che milioni di fan sono stati coinvolti nella campagna pubblicitaria per resuscitare e distribuire la versione director's cut di Justice League di Zack Snyder, il fandom a sostengo di Suicide Squad di David Ayer in queste settimane ha iniziato a sperare di poter ottenere un risultato simile.

A tal proposito, gli organizzatori dietro al movimento qualche ora fa hanno pubblicizzato uno dei più grandi eventi del gruppo - uno sforzo coordinato su Twitter per mettere il movimento Release The Ayer Cut in evidenza per WarnerMedia.

Il 20 luglio, ovvero domani, il gruppo chiede agli utenti dei social di utilizzare l'hashtag #ReleaseTheAyerCut nella speranza di trasformarlo in un trend mondiale, esattamente come fu per il Release The Snyder Cut. "Questa non è un'esercitazione", ha twittato il gruppo nelle scorse ore. "Questa non è una battuta. Questa non è una voce. Dobbiamo fare squadra e fare in modo che funzioni."

All'inizio della settimana, lo stesso account aveva sottolineato il fatto che un canale Twitter di HBO Max ufficiale aveva iniziato a seguirlo, alimentando ulteriormente la speculazione di una possibile Suicide Squad Ayer Cut. Come annunciato all'inizio di quest'anno, HBO Max finanzierà e distribuirà la Zack Snyder's Justice League sulla piattaforma di streaming on demand nella prima parte del 2021, e in precedenza David Ayer aveva comunicato che far uscire la sua director's cut di Suicide Squad in teoria sarebbe molto meno complicato in termini di budget: la grossa differenza fra i due film, infatti, è che mentre Snyder abbandonò la produzione in corsa e la sua opera fu massicciamente modificata da Joss Whedon, Ayer andò fino in fondo e la modificò personalmente dopo alcuni test screening poco entusiastici.

Lo stesso Ayer aveva incoraggiato i fan a domandare la pubblicazione del film a HBO Max: a quanto pare il suo desiderio verrà esaudito. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco il look originale di Cara Delevingne nella Ayer Cut.