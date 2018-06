Suicide Squad 2: la Warner assume un terzo sceneggiatore!

Warner Bros. aumenta gli sforzi per la produzione di Suicide Squad 2, sequel del successo commerciale del 2016 diretto da David Ayer la cui uscita è attualmente prevista per il 2019.

Contemporaneamente allo sviluppo degli spin-off sul Joker di Jared Leto e la Harley Quinn di Margot Robbie (protagonista insieme a Batgirl, Catwoman e Poison Ivy in Birds of Prey), l'universo cinematografico DC è pronto ad espandersi ancora con Suicide Squad 2, di David O'Connor: nonostante le critiche universalmente negative ricevute dal primo capitolo la produzione di un sequel è giustificata dagli oltre $700 milioni incassati in tutto il mondo, e la Warner vuole evidentemente accelerare la produzione.

Se ieri vi avevamo comunicato che Todd Stashwick avrebbe aiutato il regista nella stesura del copione, è notizia di oggi che anche lo sceneggiatore David Bar Katz è stato assunto per lavorare allo script. Lo scrittore americano, grande amico del compianto Philip Seymour Hoffman (fu lui a trovarlo senza vita) è stato l'autore di John Leguizamo: Freak e sta attualmente lavorando a diversi copioni, fra cui spicca quello di The Man in the Rockefeller Suit, film di Walter Salles che vedrà Benedict Cumberbatch nei panni di un uomo che crede di appartenere alla facoltosa famiglia Rockefeller.

Todd Stashwick è stato lo sceneggiatore delle serie tv Gotham e 12 Monkeys, e lavorerà insieme a Katz e al regista O'Connor per riscrivere la precedente bozza realizzata da Adam Cozad (The Legend of Tarzan).

La Warner vorrebbe iniziare le riprese del film entro la fine del 2018, ma dovendo tener conto dei tanti impegni delle diverse star che prenderanno parte al progetto, è possibile che il primo film ad essere realizzato sarà Birds of Prey. Inoltre, ricordiamo che l'universo cinematografico DC sta attualmente lavorando ai film di Aquaman, Flash, Batgirl e The Batman, diretto da Matt Reeves.