Suicide Squad 2, lo sceneggiatore conferma: 'La bozza di sceneggiatura è ultimata'

La Warner Bros e la DC Films non hanno ancora scelto una data d'uscita per l'annunciato Suicide Squad 2, che ricordiamo sarà diretto da Gavin O'Connor (The Accountant), ma a quanto pare i lavori procedono con passo lento ma deciso, dato che la bozza di sceneggiatura del film sarebbe praticamente completata.

A confermare la fine dei lavori sullo script, praticamente ultimato, ci ha pensato oggi uno degli sceneggiatori, Todd Stashwick, parlando ai microfoni di Discussing Film, spiegando: "Sì, abbiamo terminato la nostra bozza di sceneggiatura, adesso dovremmo cominciare i lavori di revisione. Ne sono davvero molto orgoglioso". Lo scrittore si è prontamente astenuto nel rivelare qualsivoglia dettaglio sulla trama del film, mantenendo anche il più stretto riserbo sui personaggi che torneranno e le new entry (finora solo rumoreggiate).



Stashwick ha solo notato che si tratta in tutto e per tutto di un sequel del primo film, quindi la Warner non ha intenzione di rebootare facilmente la Task Force X con nuovi membri ma migliorare il gioco della prima squadra.

Suicide Squad 2 vedrà nel cast Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Jay Courtney. Non è nei piani dello studio per almeno il prossimo anno e mezzo, ma le riprese potrebbero comunque iniziare nel 2019 per un'uscita nel 2020. Non c'è comunque nulla di confermato.