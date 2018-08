Suicide Squad 2 non sarà il prossimo film che girerà Will Smith

Se siete dei fan di Will Smith e del suo Deadshot, allora resterete delusi nello scoprire che passerà ancora un po' di tempo prima di rivedere l'attore nei panni del villain dei fumetti della DC Comics in Suicide Squad 2.

Nonostante ci sia già un regista a bordo del progetto - Gavin O'Connor, ad essere precisi -, la Warner Bros. ha deciso di rallentare la possibile produzione del sequel affidando una riscrittura della sceneggiatura originale e posticipandone la lavorazione. Questo ha permesso, per esempio, a Margot Robbie di concentrarsi sul suo Birds of Prey, le cui riprese sono imminenti, dove tornerà a vestire i panni di Harley Quinn prima ancora che in Suicide Squad 2.

E questo avrebbe permesso a Will Smith di lavorare a due altri progetti non legati all'Universo della DC. Grazie al posticipo delle riprese di Suicide Squad 2 a fine 2019, Smith ora potrà occuparsi di Bad Boys 3 che è una priorità assoluta per la Sony Pictures. Le riprese del progetto, a lungo rimandato, inizieranno a novembre e dureranno fino a marzo 2019. Ma non è finita qui.

Una volta archiviato Bad Boys 3, Smith dovrà tornare sul set di Bright 2 per Netflix, le cui riprese sono fissate proprio a marzo 2019 in Germania.