Suicide Squad 2: Michael Rosenbaum vorrebbe una parte nel film affidato a Gunn

Delle recenti voci di corridoio vorrebbero James Gunn vicinissimo alla scrittura e alla direzione di Suicide Squad 2 per la Warner Bros. Michael Rosenbaum ha fatto intendere che vorrebbe essere della partita.

Come sapete James Gunn è stato licenziato da Disney per dei tweet poco opportuni scritti diversi anni prima di essere scelto dalla Casa di Topolino per dirigere i suoi film sui Guardiani della Galassia. Molti membri del cast, come anche i fan, non hanno preso di buon grado la decisione dei piani alti di Disney e non hanno certo fatto nulla per nasconderlo.

Oltre ai tantissimi tweet di Dave Bautista (che ha difeso a spada tratta il regista senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze delle sue parole, scritte pubblicamente via social), anche i membri principali del cast (Zoe Saldana, Chris Pratt e compagnia), hanno scritto alla Disney per chiedere il reintegro di Gunn, cosa che però non è avvenuta.

Conseguentemente Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato messo in stand by indefinitamente: nessuno se la sente di prendere il posto di Gunn adesso e quindi il release previsto per il 2020 probabilmente subirà un grave ritardo o addirittura non vedremo mai il cinefumetto numero 3 su Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Roket, Nebula e Mantis.

Nel frattempo si è mossa la Warner Bros. per il suo DCEU e pare abbia iniziato una trattativa con Gunn perché diriga (e scriva), Suicide Squad 2. Ovviamente Dave Bautista si è subito detto della partita (qualora fosse richiesto un personaggio che potrebbe avere le sue caratteristiche), e la stessa cosa ha fatto Michael Rosenbaum, che è stato anch'egli della squadra Gunn alla Marvel, in un ruolo marginale di GOTG Vol. 2. Il suo tweet dove dice che gli piacerebbe far parte del progetto con Gunn lo trovate in calce.

Che ne dite?