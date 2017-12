Suicide Squad 2, i lavori sul sequel inizieranno a ottobre 2018

Nonostante sia stato chiarito come attualmente in casasiano in corso delle ristrutturazioni al vertice dopo il fiasco di critica e incassi di Justice League (seppur lungi dall'essere un flop), la major è ancora impegnata nelle realizzazione dei prossimi film del DCEU, tra i quali

Messo in un primo momento su di una corsia preferenziale, il film diretto da Gavin O'Connor (The Accountant, The Warrior) aveva poi avuto luce verde per un inizio produzione nel mese di marzo 2018, ma adesso problemi di conflitto avrebbero costretto la Warner a posticipare l'inizio dei lavori di ben 6 mesi rispetto alla tabella prevista, spostando tutto a ottobre 2018.



A quanto pare, infatti, il ricco programma di Will Smith non avrebbe permesso all'attore di cominciare le riprese prima di ottobre, soprattutto a causa delle riprese dell'annunciato Gemini Man di Ang Lee, un blockbuster action sci-fi che dovrebbe terminare la produzione nel luglio del 2018. A quel punto Smith sarebbe poi libero di cominciare i lavori sul cinecomic Warner/DC, nel quale tornerà a vestire i panni di Deadshot.



Suicide Squad 2 vedrà anche il ritorno di Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney nei rispettivi ruoli di Harley Quinn, Joker, Amanda Waller, Rick Flag e Capitan Boomerang, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019, a data ancora da destinarsi.