Suicide Squad 2 introdurrà Black Adam come villain?

Nuovo rumor sulanciato dal sito The Wrap. Secondo il sito, la Warner Bros. Pictures e la DC Entertainment vorrebbero introdurre il personaggio diall'interno del sequel di Suicide Squad.

Il personaggio, che sarà interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson, avrebbe dovuto esordire nello Shazam! di David F. Sandberg, in arrivo nel 2019; successivamente, lo studio ha optato per non includere Black Adam nello script di Shazam! e dare a The Rock un potenziale spin-off tutto suo.

Ora The Wrap svela che i piani sono cambiati e la Warner avrebbe intenzione di far esordire il personaggio proprio nel Suicide Squad 2 di Gavin O'Connor. Sempre secondo il sito, nel sequel la Suicide Squad si metterà alla ricerca di una nuova arma di distruzione di massa che si rivelerà essere proprio Black Adam!

Vi terremo aggiornati.