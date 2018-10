Suicide Squad 2: un fantastico artwork mostra Dave Bautista come Bane

Dopo la conferma che James Gunn è al lavoro sullo script di Suicide Squad 2, i fan si sono sbizzarriti nel creare una nuova versione del cast della pellicola.

La notizia dell’ingresso di Gunn nel DC Extended Universe ha fatto sicuramente felici un numero considerevole di fan in tutto il mondo, e il fatto che si occuperà del sequel di Suicide Squad migliora le cose, dato che il primo film - nonostante gli incassi stratosferici - è uno dei più criticati negativamente sia dalla critica specializzata che dagli stessi fan. In seguito alla conferma di Gunn, inoltre, l’attore Dave Bautista - inteprete di Drax nei due Guardiani della Galassia diretti dal regista e in Avengers: Infinity War - si è detto da subito disponibile ad accettare una parte nel sequel: “Dove devo firmare?”.

Così, alcuni fan si sono sbizzarriti a creare un possibile ruolo per lui nella nuova Suicide Squad di Gunn e la scelta è ricaduta verosimilmente su Bane, letale villain di Batman apparso sul grande schermo una prima volta in Batman & Robin e successivamente ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan, dove a interpretarlo c’era nientemeno che Tom Hardy.

Potete visualizzare l’artwork in calce a questa news.

Conseguentemente Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato messo in stand by indefinitamente: nessuno se la sente di prendere il posto di Gunn adesso e quindi il release previsto per il 2020 probabilmente subirà un grave ritardo o addirittura non vedremo mai il cinefumetto numero 3 su Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Roket, Nebula e Mantis.

Suicide Squad 2 potrebbe entrare in produzione l’anno prossimo per un’uscita prevista per il 2020.