Suicide Squad 2: la DC conferma che James Gunn scriverà una nuova versione della storia

DC ha confermato che James Gunn non sta solo scrivendo la sceneggiatura di Suicide Squad 2 ma sta lavorando ad una versione completamente nuova della storia. Dopo varie vicissitudini in seguito al primo film di due anni fa, diretto da David Ayer, pare che il sequel di Suicide Squad ora abbia indirizzato il percorso giusto.

Inizialmente il progetto era finito nelle mani di Gavin O'Connor, prima che lo studio decidesse di puntare su Birds of Prey, che pare avesse una storia pressoché identica a quella pensata da loro per Suicide Squad 2.

Ora le redini sono passate, clamorosamente, a James Gunn, reduce dalla brusca e contestata uscita di scena dall'Universo Marvel e dalla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Oltre a confermare che James Gunn si sta occupando dello script di Suicide Squad 2, a DC Daily è stato rivelato che il regista sta lavorando ad un 'nuovo approccio al franchise'.

Visto che DC si è riferita a Suicide Squad 2 per quanto riguarda l'argomento-James Gunn, è possibile che si stia lavorando ad una riscrittura completa della storia del film e quindi della sceneggiatura, oppure che si stia portando i personaggi in una direzione completamente opposta a quella precedente, prendendo di fatto le distanze dai precedenti film del DCEU.

Ricordiamo che per il momento James Gunn è stato confermato solo come sceneggiatore del film e non come regista.

Su quest'ultimo aspetto non ci sono ancora certezze, né di una possibile scelta degli studios su James Gunn come regista né sulla decisione di virare su altri nomi.