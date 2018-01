Suicide Squad 2: il cast potrebbe essere in fase di allenamento per il secondo capitolo!

Il cast di Suicide Squad 2 potrebbe davvero essere in fase di preparazione per le riprese del secondo cinefumetto con, ecco una foto che qualcosa potrebbe effettivamente indicare!

L'ultimo post di Joel Kinnaman su Instagram sembra proprio dimostrare questa eventualità. E cioè che diverse star di Suicide Squad abbiano fatto nuovamente gruppo per allenarsi in vista di Suicide Squad 2. Questo capitolo 2 dovrebbe vedere alla regia e alla stesura della regia Gavin O’Connor e dovrebbe concentrarsi sui personaggi di Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) e del Joker (Jared Leto).

E grazie a questa foto diffusa via social da Joel Kinnaman, alcuni dei membri del cast potrebbero essere nuovamente confermati, anche alcuni che credevamo morti!

Joel Kinnaman ha scattato questo selfie con i membri della Task Force X, tutti insieme in palestra; con lui infatti si vedono: Jai Courtney (Captain Boomerang) e Jay Hernandez (El Diablo). Il post non dice esplicitamente che questa sessione d'allenamento sia stata fatta proprio in vista di Suicide Squad 2, però è bello pensare che effettivamente lo sia.



Oltre a Suicide Squad 2, è importante ricordare che la Warner Bros. ha intenzione di sviluppare ulteriori spin-off basati sui personaggi di questo cinefumetto, tra i quali uno incentrato su Harley Quinn & Joker, e uno intitolato Gotham City Sirens, sempre con Margot Robbie nel ruolo della Quinn.

Secondo voi è così? Quanto vorreste vedere Suicide Squad 2? Siete curiosi?