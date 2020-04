Un suggestivo artwork di Avengers: Endgame ha come protagonista Old Man Cap

Uno dei momenti più toccanti del ventiduesimo capitolo dell'Infinity Saga, Avengers: Endgame, è stato illustrato in questo artwork con protagonista Old Man Cap. Ammiriamolo insieme.

Non tutti amato questo corso d'azione, ma è innegabile l'alto tasso di emotività legato alla riapparizione, negli ultimi momenti di Avengers: Endgame, di un Captain America (Chris Evans) molto più vissuto di quello a cui eravamo abituati.

Old Man Cap, come viene ormai designato, ha fatto il suo ritorno al presente per consegnare lo scudo a Sam (Anthony Mackie) e passare così il testimone. Ma nell'immagine scelta anche da Matt Taylor di Modo come soggetto per il suo artwork, vediamo solo Steve e il suo scudo (The Old Man and The Shield), con l'eroe seduto sulla panchina e lo sguardo rivolto all'orizzonte.

In un suggestivo trionfo di gialli e verdi, con un piccolo tocco di rosso, Taylor riesce a catturare l'essenza del momento e la immortala per il nostro diletto, dato che dovrebbe essere presto disponibile all'acquisto (per maggiori informazioni al riguardo, vi conviene tenere d'occhio i profili social di Mondo e dell'artista, Matt Taylor).

Intanto, lo potete ammirare anche qui in calce alla notizia.

E se siete in vena di un rewatch, Avengers: Endgame è attualmente disponibile su Disney+.