Sufjan Stevens, l'autore della colonna sonora di Chiamami col tuo Nome rischia la paralisi

Quella che Sufjan Stevens ha comunicato al mondo in queste ore è una notizia che non può non rendere tristi tanto gli appassionati di musica quanto quelli di cinema: il celebre musicista, candidato all'Oscar per la sua Mistery of Love presente in Chiamami col tuo Nome, ha scoperto di soffrire della sindrome di Guillain-Barre.

La scoperta è stata condivisa con i suoi fan da Stevens stesso: "Il mese scorso mi sono svegliato un giorno e non potevo camminare. Le mie mani, le mie braccia e le mie gambe non avevano sensibilità e io ero senza forze e senza possibilità di muovermi. Mio fratello mi ha portato al pronto soccorso e dopo una serie di test [...] mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune nota come la sindrome di Guillain-Barre" sono state le parole dell'autore di album cult come Illinois.

La sindrome di Guillain-Barre, per chi non lo sapesse, è una malattia autoimmune che spinge il sistema immunitario ad attaccare il sistema nervoso: il rischio concreto, con il progredire della malattia, è quello della paralisi. "È un processo lento, ma dicono che mi rimetterò. Ci vorrà solo molto tempo, molto impegno e tanta pazienza. Un sacco di persone che hanno la GBS imparano di nuovo a camminare nel giro di un anno, quindi sono ottimista" ha proseguito il musicista. Noi, ovviamente, non possiamo che fare a Sufjan Stevens un grande in bocca al lupo!