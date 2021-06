Suddenly: Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby insieme in un survival thriller

Secondo quanto riportato da Deadline, Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby sono stati ingaggiati nella parte di protagonisti di Suddenly, survival thriller i cui diritti di distribuzione internazionale sono al momento in vendita al Cannes market virtuale in questi giorni. La pellicola sarà diretta da Thomas Bidegain, sceneggiatore de Il profeta.

Il film, la cui sceneggiatura è firmata sempre da Bidegain, è basato sul romanzo della scrittrice francese Isabelle Autissier dal titolo Soudain Seuls, e segue una coppia che rimane bloccata su un'isola nel sud dell'Atlantico e che deve appunto lottare per la propria sopravvivenza nel momento in cui la loro vacanza da sogno si trasforma in un incubo. Nel romanzo vengono esplorate le dinamiche della loro relazione, specchio dell'odierna società.

A produrre la pellicola c'è Studiocanal, con Tresor Films e la Nine Stories di Jake Gyllenhaal, mentre tra i produttori oltre all'attore nominato ai Premi Oscar troviamo Alain Attal e Riva Marker. A co-produrre il progetto ci sarà anche il Belgio tramite Artemis Productions e l'Islanda con True North Productions.

Gyllenhaal e Bidegain avevano già lavorato insieme in precedenza nel film di Jacques Audiard The Sister Brothers, scritto da Bidegain; recentemente abbiamo visto l'attore nel film Marvel/Sony Spider-Man: Far From Home e in arrivo ha il remake The Guilty diretto da Antoine Fuqua e Ambulance di Michael Bay.

Kirby è reduce dalla nomination all'Oscar per Pieces of a Woman, mentre la rivedremo nei prossimi due capitoli di Mission: Impossible con Tom Cruise e nel film The World to Come.

Il regista Bidegain ha dichiarato: "Con Suddenly volevo indagare le dinamiche profonde di una relazione privata di tutti gli artifici del mondo moderno quando devi affrontare situazioni di vita o di morte in un ambiente ostile. Jake e Vanessa sono due attori incredibili che eleveranno il film a una dimensione nuova e sono dei partner da sogno per la realizzazione della pellicola, insieme ai nostri amici di Studiocanal".