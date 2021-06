No Sudden Move, nuovo emozionante trailer ufficiale per il film di Steven Soderbergh

Warner Bros. e HBO Max hanno svelato il nuovo trailer ufficiale di No Sudden Move, il prossimo film dell'acclamato regista e sceneggiatore Steven Soderbergh realizzato in esclusiva per il servizio di streaming on demand di Warner Media.

Il thriller è ambientato nella Detroit degli anni '50 e segue un gruppo di piccoli criminali: ingaggiati per rubare quello che pensano sia un semplice documento, il loro piano finisce per andare terribilmente male e i protagonisti saranno costretti a mettorsi alla ricerca di chi li ha assunti e capire perché. Il filmato promozionale promette sparatorie, tradimenti e cadaveri, oltre a presentare lo straordinario cast all-star che include Benicio Del Toro, Don Cheadle, David Harbour, Kieran Culkin, Jon Hamm, Brendan Fraser, Ray Liotta, Noah Jupe, Matt Damon e Julia Fox.

No Sudden Move è il secondo film del regista realizzato per HBO Max, dopo Lasciali parlare, arrivato in Italia qualche giorno fa: proprio com'è stato per il film con protagonista Meryl Streep, è probabile che anche No Sudden Move arriverà nel nostro paese tramite Sky, ma per il momento non si hanno notizie in merito quindi se siete fan del regista di Ocean's Eleven h vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni eventuali aggiornamento.

Ricordiamo infine che l'instancabile autore ha anche un altro film già pronto per lo streamer: si tratta di KIMI, un thriller ambientato durante la pandemia di COVID-19 con protagonisti Zoë Kravitz, Byron Bowers e Jaime Camil.