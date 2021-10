No Sudden Move: il nuovo film di Steven Soderbergh in Italia con Sky e in streaming su Now

Il trailer di No Sudden Move aveva promesso un nuovo intrigante thriller scritto e diretto da Steven Soderbergh, e in questi giorni il film ha debuttato in Italia grazie a Sky e in streaming su Now.

Ambientato a Detroit nel 1955, No sudden move segue la storia una banda composta da tre piccoli criminali ai quali viene affidato un incarico apparentemente semplice: rubare un misterioso documento. Ma dal momento in cui il piano non va come previsto, il trio decide di mettersi sulle tracce della persona che li ha ingaggiati per comprenderne il vero scopo finale, e si troverà ad affrontare una città in cambiamento per via delle questioni razziali. Il cast all star è guidato da Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta e Don Cheadle, con Brendan Fraser, Noah Jupe e Bill Duke.

Ancora una volta il cinema di Soderbergh si dimostra come un cinema cangiante, che si mette continuamente in discussione e che adora sperimentare: tra film girati col cellulare e grandangoli deformanti, in No sudden move l'autore si mette alla prova con il noir classico riprendendone i dogmi (la trama intricatissima, gli angoli di ripresa obliqui, la colonna sonora inquieta e malinconica) per rileggerli secondo la sua concezione del cinema di genere, che è in parti uguali grande intrattenimento hollywoodiano e critica caustica ai sistemi idiosincratici che regolano il mondo e le sue iniquità. Il film mescola il thriller di rapine all'home-invasion stile Ore disperate di Michael Cimino, intessendo una storia di tradimenti, doppi giochi e inganni che però va sempre oltre, in direzione di qualcosa che riguarda non solo i personaggi al centro dell'intreccio ma che riesce ad arrivare anche al pubblico di oggi: un'opera jazzista, che va in ogni direzione senza perdersi mai e che riesce a mantenere la stessa costanza che da sempre contraddistingue il suo autore.

Piccola curiosità: come al solito, Soderbergh si è occupato anche della direzione della fotografia e del montaggio, nascondendosi dietro i suoi alias Peter Andrews e Mary Ann Bernard. No sudden move è disponibile da questa settimana su Sky e in streaming su NOW.