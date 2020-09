No Sudden Move: David Harbour, Brendan Fraser e Noah Jupe nel cast del film di Soderbergh

Il nuovo heist movie firmato Steven Soderbergh, No Sudden Move, vede aggiungersi al proprio cast tre nuovi attori: David Harbour, Brendan Fraser e Noah Jupe.

Precedentemente intitolata Kill Switch, la nuova pellicola di Steven Soderbergh, prodotta da HBO Max e Warner Bros., ha iniziato le riprese in quel di Detroit, sotto stretti protocolli di sicurezza per evitare possibili contagi da COVID, che ha già pesantemente inficiato la sua realizzazione, portando a spostamenti e sostituzioni varie.

Ma bisogna guardare anche al lato positivo: se infatti attori come George Clooney, John Cena e Sebastian Stan, precedentemente legati al film, non possono più prendervi parte a causa di conflitti di calendario, altri hanno invece potuto unirsi alla pellicola.

Tra le ultime aggiunte abbiamo allora David Harbour (Stranger Things, Black Widow), Noah Jupe (Honey Boy, Le Mans '66) e Brandan Fraser (La Mummia, Doom Patrol), che si affiancheranno ai già annunciati Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Ray Liotta, Amy Seimetz, Julia Fox, Bill Duke e Frankie Shaw.

La sceneggiatura di No Sudden Move è scritta da Ed Solomon (Men In Black, Now Yu See Me) e racconta le vicende di un gruppo di criminali nella Detroit del 1955, intenti a portare un colpo all'apparenza piuttosto semplice: rubare un documento. Ma quando il loro piano va in fumo, la ricerca del mandante e del suo fine ultimo li trasporta tra i vari ranghi di una città dilaniata dai conflitti di razza e in continuo cambiamento.