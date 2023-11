Sucker Punch, Zack Snyder pensa che sia sottovalutato: 'È pura satira'

In attesa dell'uscita di "Rebel Moon", Zack Snyder torna a riflettere sulla propria filmografia, analizzandola nelle varie tappe fondamentali e, in qualche modo, controverse. Una delle svariate opere divisive del regista è, senz'ombra di dubbio, Sucker Punch.

Il film del 2011, incentrato sulle complicate vicende di giovani donne intente a fuggire dall'ospedale psichiatrico nel quale sono ricoverate, non ha ottenuto il successo di pubblico e critica sperato dal regista, con solo un deludente 22% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Tuttavia, per il cineasta il movente del flop non risiederebbe nella discutibile qualità complessiva del lungometraggio, bensì nell'approccio del pubblico alla visione, ritenuto erroneo e limitato.

"È l'esempio più ovvio di satira schietta e pura che io abbia mai realizzato", stando alle dichiarazioni di Snyder, pronto per la director's cut anche di Sucker Punch. "Molte persone pensavano che fosse solo un film su ragazze seminude che ballavano. Ciò mi ha lasciato stupefatto; basta vedere Watchmen, un totale ribaltamento dei supereroi fin dall'inizio, in pieno stile Alan Moore", afferma in un'intervista per Total Film. "Questo è l'aspetto che ho trovato davvero interessante e motivante nel corso di tutta la mia carriera".

A tal proposito, Zack Snyder, tempo fa, sentenziava così per Letterbox: "È come un film anti-bellico che però riesce a rendere bella la guerra [...] La gente ha interpretato il film semplicemente come un insieme di ragazze che litigavano e ho trovato questo un po' scoraggiante".

Le affermazioni del regista, pertanto, suonano come una vera e propria dichiarazione di intenti, definendo il proprio lavoro e la propria pellicola incompresi dal grande pubblico, a suo dire incapace di cogliere la sfumatura satirica di Sucker Punch, le cui attrici chiedono a gran voce il prequel.

E voi vi rispecchiate nelle parole forti di Zack Snyder o restate fedeli alla vostra originale opinione sul film?