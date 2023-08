Sucker Punch: spiegazione del finale del cult di Zack Snyder

Sucker Punch è tornato a far parlare di sé in questi giorni dopo che l'amatissimo regista Zack Snyder ha annunciato il possibile arrivo di una Snyder Cut di Sucker Punch, ma chi ricorda il finale del film?

Sucker Punch è un film d'azione fantasy scritto e diretto da Zack Snyder, e all'epoca fu il primo progetto del regista basato un concept originale dopo il remake de L'alba dei morti viventi e gli adattamenti di 300 e di Watchmen. Il film, interpretato da un cast composto quasi esclusivamente da donne, vede protagonista Emily Browning nei panni di "Babydoll", una ragazza ricoverata in un istituto psichiatrico che, mentre raccoglie gli oggetti di cui ha bisogno per scappare, entra in una serie di mondi fantastici in cui lei e le sue compagne di prigionia (il cast include anche Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, Scott Glenn e Oscar Isaac) sono delle esperte e sensazionali guerriere.

Nel finale della versione di Sucker Punch uscita nelle sale, il film si conclude su una nota agrodolce: Babydoll non riesce ad evitare la lobotomia ad opera di Blue, ma la dottoressa Gorski scopre che il sadico medico ha falsificato la sua firma per l'operazione e lo fa arrestare poco prima che riesca ad abusare della ragazza, ormai completamente inerme. Fortunatamente, però, almeno Sweet Pea riesce a fuggire dall'istituto proprio grazie a Babydoll, e viene a sua volta aiutata dall'Uomo Saggio (Scott Glenn) lasciandola salire sul suo autobus senza biglietto dopo averla protetta da due agenti sospettosi. Il finale originale di Sucker Punch voluto da Zack Snyder, invece, era ambientato in un ultimo mondo di fantasia nel quale il film si tramutava per un'ultima scena in un musical e vedeva Babydoll - lobotomizzata nel mondo reale - rifugiarsi in una realtà fatta di musica e allegria. Questo finale dovrebbe essere reintrodotto nell'attesa director's cut di Sucker Punch.

Restate sintonizzati per tutte le novità su questa nuova versione alternativa del film di Snyder.