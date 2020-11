Sucker Punch: anche di questo film esiste la Snyder Cut, ma non la vedrete mai

Stasera Mediaset 20 a partire dalle 21:05 torna in onda Sucker Punch, fantasy-action del 2011 e quinto film diretto da Zack Snyder, con un cast di all-star tutto al femminile che include Emily Browning, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Jamie Chung, Carla Gugino e Jena Malone.

Del film, per il quale erano state prese in considerazioni attrici come Emma Stone, Amanda Seyfried, Olivia Thirlby, Angelina Jolie, Evan Rachel Wood e Mia Wasikowska, forse saprete già che esiste anche una director's cut di 128 minuti con 18 minuti d scene aggiuntive rispetto ai 110 minuti del film arrivato in sala. Ma non tutti sanno che oltre alle due versioni più celebri ne esiste anche una terza, più segreta, che potremmo definire non a caso 'Snyder Cut'.

In passato infatti Snyder ha chiarito che quei 18 minuti aggiuntivi della 'prima director's cut' non bastano a rispecchiare completamente la sua visione originale del film. Sebbene si sappia molto meno dello Snyder Cut di Sucker Punch rispetto a quella di Justice League, che dopo anni arriverà ufficialmente su HBO Max, nel tempo sono emersi alcuni dettagli.

Ad esempio il direttore della fotografia del film Larry Fong, fedele collaboratore del regista, ha parlato del mitologico Snyder Cut di Sucker Punch facendo intuire che avesse degli stacchetti musicali estesi e un finale diverso. Inoltre il film originariamente non prevedeva l'uso delle voci fuori campo, volute dallo studio al fine di rendere la narrazione più digeribile.

