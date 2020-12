Sucide Squad, anche Zack Snyder in sostegno dell'Ayer Cut

A meno che non siate stati in ritiro nel deserto come Jared Leto, saprete sicuramente dell'arrivo dello Snyder Cut di Justice League su HBO Max, e della campagna che c'è stata dietro affinché un ciò fosse possibile. E adesso, il regista del film Zack Snyder si augura possa accadere lo stesso per Suicide Squad e l'Ayer Cut.

Con una mossa senza precedenti, lo scorso maggio Warner Bros. dava il via libera all'uscita del famigerato Snyder Cut, la versione integrale del film di Justice diretta da Zack Snyder. I fan della pellicola e del regista, che avevano passato mesi a chiederne la diffusione, hanno potuto gioire, così come lo stesso Snyder.

Intanto, un altro movimento ha ripreso vigore dopo l'annuncio: quello che chiedeva a gran voce lo stesso per l'Ayer Cut, ovvero la visione originale del film Suicide Squad diretto da David Ayer. Qualcosa che, si augura Snyder, possa effettivamente accadere prima o poi.

"Non ne ho parlato con David, ma sono certo che lo faremo. Lo conosco molto bene, ma ultimamente sono stato davvero sommerso dal lavoro, sapete, per via della pandemia. Ma è sulle liste delle mie cose da fare, parlare di questa cosa con lui" ha raccontato Snyder ai microfoni di John Doe Reviews "Ma sostengo ogni regista che ha bisogno di far vedere la propria versione del film che ha girato, la propria visione. Come ben sapete, io a mia volta ho avuto un sostegno davvero incredibile, quindi spero davvero che altri possano avere la stessa opportunità".

E chissà che prima o poi non arrivi davvero il momento...

Voi che ne pensate? Vedremo mai l'Ayer Cut? Fateci sapere nei commenti.