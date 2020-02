Nonostante il successo di Sulla Mia Pelle, il regista Alessio Cremonini non trova lavoro

Alessio Cremonini, il regista dell'acclamato film Sulla Mia Pelle, è rimasto senza lavoro: nonostante il successo raccolto dal film sulla tragica vicenda di Stefano Cucchi ne ha parlato in un'intervista con Il Fatto Quotidiano.

"Evidentemente il mondo dello spettacolo è più duro di quanto si racconti e di quanto me lo aspettassi, le cose che propongo al momento non riescono ad avere finanziamenti. Sono progetti dall’impronta politica come è stato per Sulla Mia Pelle. Io ho quel tipo di ispirazione lì, come lo ebbi per Border e Private scritto con Saverio Costanzo. L’ho comunque presa in modo ironico come si legge su Facebook. Tra l’altro non sono uno che vive il mondo dello spettacolo come altri registi e anche sui social i miei contatti sono al 99% di persone normalissime. Per questo sono stato circondato dal loro affetto dopo questo post. Affetto che dopo Sulla Mia Pelle ritrovo anche da tanta gente comune. Ogni volta che vado in taxi mi chiedono che lavoro faccio e io dico il regista. 'E che film hai fatto?'. 'Quello su Cucchi'. Ebbene tutti i taxisti l’hanno visto, tutti i barbieri l’hanno visto, tutti i medici l’hanno visto tutto. Piaciuto o meno è raro che un film su un tema così difficile e drammatico abbia suscitato tutta questa vicinanza”.

Il post di Facebook cui si fa riferimento è un'uscita scherzosa pubblicata qualche giorno fa e nella quale Cremonini si descriveva come "regista senza lavoro" e si offriva per "video d’autore di matrimoni, comunioni e lauree."

Ricordiamo che Sulla Mia Pelle è stato nominato a dieci David di Donatello, vincendo nelle categorie miglior regista esordiente (Cremonini), miglior produttore, miglior attore protagonista e nella categoria David Giovani (sempre a Cremonini).

