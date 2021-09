Me contro Te: dopo il grande successo in sala, il film arriva sulle piattaforme streaming

Dopo il grande successo al botteghino, il secondo film dei Me contro Te - Il Film: Il mistero della scuola incantata sarà presto disponibile per la visione a casa su tutte le principali piattaforme di streaming.

La riuscita del secondo film del duo Luì e Sofì è evidente dai numeri che hanno totalizzato nei primi giorni dopo l'uscita in sala: i Me Contro Te hanno ottenuto il migliore incasso del 2021, battendo Fast & Furious 9 e Black Widow.

Il fenomeno dei Me Contro Te, nato su Youtube, si è ormai affermato anche al cinema, un risultato non scontato visto l'esito non sempre fortunato che hanno avuto in passato analoghi tentativi di portare in sala opere prodotte da creator digitali.



In questa nuova storia, i Me Contro Te vengono invitati come ospiti alla festa di inaugurazione di questa misteriosa Scuola Incantata. Luì e Sofì si troveranno ad affrontare nuovamente il perfido Signor S per sabotare i suoi piani malefici. In questa magica avventura, i due scopriranno un importante segreto sul loro passato.

Nell'attesa dell'arrivo in sala del terzo film dei Me Contro Te, tutti i fan grandi e piccini potranno vedere Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata in streaming: il film sarà disponibile dal 5 Ottobre per l’acquisto e noleggio su Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky PrimaFila e Mediaset Infinity.