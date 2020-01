Grazie al successo di Parasite, Academy Two porta al cinema Memories of Murder

Se avete amato Parasite, sarete contenti di sapere che grazie al successo ottenuto dal film prima e dopo le nomination agli Oscar 2020, Academy Two e Lucky Red porteranno in Italia per la prima volta l'ancora inedito Memories of Murder.

Con soli 17 anni di ritardo nella distribuzione, finalmente anche il pubblico italiano potrà godersi il vero grande capolavoro del regista coreano, Bong Joon-ho, che nel 2003 rivoluzionò il thriller portandolo verso le atmosfere della satira sociale e della commedia. Il film, che ricostruisce la caccia al primo serial killer coreano conosciuto dalla cronaca, è considerato uno dei migliori film del secolo e qualche anno dopo avrebbe ispirato anche Zodiac di David Fincher, uscito nel 2007.

Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Gyeonggi, 1986. Il cadavere di una ragazza violentata scatena improvvisamente le indagini dell'inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che ad individuare il vero colpevole. Gli omicidi quindi si susseguono apparentemente inarrestabili, quando un ispettore navigato arriva da Seoul per fare luce sul mistero."

Il film segna anche la prima collaborazione fra Bong Joon-ho e l'attore Song Kang-ho, che avrebbero lavorato nuovamente insieme in The Host, Snowpiercer e appunto Parasite, che abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019.

Siete contenti della notizia? Conoscevate già Memories of Murder? Ditecelo nei commenti.