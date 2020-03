Col successo de L'Uomo Invisibile, Jason Blum vuole produrre anche altri Mostri Universal

Parlando con ScreenRant per una intervista promozionale esclusiva, il produttore Jason Blum ha anticipato i piani della Blumhouse per il franchise dei Mostri Universal, tornato in voga dopo lo strabiliante successo de L'Uomo Invisibile.

Quando gli è stato chiesto se avesse qualche idea a proposito dello sviluppo di ulteriori film di questo genere e tratti dai classici dello studio cinematografico, Blum ha semplicemente risposto: "No, non abbiamo idee particolari, ma mi piacerebbe sicuramente fare più film con i Mostri della Universal. Non abbiamo dei piani specifichi nell'immediato, ma coglierò ogni occasione."

Vi ricordiamo che in questi giorni è stato riferito che la Universal si starebbe impegnando a fondo per riavviare finalmente alcuni progetti relativi al franchise dei mostri, con un reboot de La Sposa Frankenstein e altri titoli come dark Army attualmente in cantiere con diversi registi coinvolti, come Dexter Fletcher, Paul Feig ed Elizabeth Banks. Inoltre, è stato confermato che la Blumhouse è al lavoro su un reboot di Dracula e che John Krasinski è in trattative per un nuovo progetto, per il quale però al momento non si conoscono ulteriori informazioni.

Come se non bastasse, infine, la Universal casa madre ha a sua volta annunciato un reboot di Frankenstein prodotto da James Wan. Insomma, pare che sia un gran bel periodo per essere fan dei classici personaggi horror della major.