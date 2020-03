Il successo di Cena con Delitto è 'un felice incidente' per Daniel Craig

Non sono molti gli attori che, dopo essere stati tra i protagonisti di un famoso franchise, hanno la chance di comparire in un'altra saga. Sarà così per Daniel Craig, che una volta smessi i panni di James Bond con No Time to Die (la cui uscita, ricordiamo, è rinviata a novembre) reciterà nel sequel del fortunato Knives Out - Cena con delitto.

In una recente intervista a GQ, l'attore ha riconosciuto di essere stato abbastanza fortunato per questa circostanza, e per la popolarità abbastanza inaspettata del giallo diretto dal regista di Gli Ultimi Jedi.

"Il suo successo, pensando anche a Bond, non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore per me" ha detto. "Non dico proprio: OK, questa sarà la mia carriera dopo Bond. Non ci sono piani. Ma ha risolto un po' di cose."

Anche per Rian Johnson Cena con delitto è stato un modo per voltare pagina e rifarsi dopo il discusso Episodio VIII della saga di Star Wars. Il regista, grande appassionato di gialli, ha concepito il film intorno alla figura del detective Benoit Blanc, interpretato appunto da Daniel Craig. Cena con delitto - Knives Out ha guadagnato al botteghino circa 308 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è nata così l'idea del sequel, che dovrebbe confermare solo Craig del cast originale ma che non dovrebbe esplorare il passato di Benoit Blanc. E dire che l'attore avrebbe potuto perdere il ruolo a causa di James Bond.

In questo modo, invece, la figura del detective potrebbe avvicinarsi a quella di altri personaggi storici, come Hercule Poirot o Miss Marple, nati dalla penna di Agatha Christie, che si ritrovano - nei libri come sullo schermo - alle prese con situazioni ogni volta diverse.