Che sta succedendo con Avatar 3? James Cameron fa chiarezza sullo stato dei lavori

Dopo aver anticipato nuove idee per Avatar 6 e Avatar 7, il regista James Cameron ha parlato in un'intervista esclusiva con ScreenRant dell'attuale stato dei lavori del prossimo film della saga, ovvero Avatar 3.

Intervistato dai colleghi di ScreenRant sul tappeto rosso dei Saturn Awards 2024, l'autore ha spiegato che Avatar 3 è "praticamente completo", confermando che le recenti foto dal set di Zoe Saldana e Stephen Lang e di altri attori della saga fanno parte di una sessione di riprese extra per nuove inquadrature da usare in post-produzione.

"È praticamente finito. Stiamo girando delle riprese extra, che rappresentano solo il 2 o il 3% di tutto il film, e le completeremo a giugno. Inoltre, abbiamo circa un quarto di Avatar 4 già in cantiere, e ovviamente stiamo lavorando agli effetti speciali del terzo episodio, che neanche a dirlo si tratta di un'impresa enorme. Avrò bisogno di ogni secondo da qui alla data d'uscita per portarlo a termine. La tecnologia ha raggiunto il punto in cui è davvero ciò di cui abbiamo bisogno per quello che abbiamo in mente. Apportiamo dei piccoli miglioramenti man mano che procediamo nei lavori, ma ci siamo. Ecco perché abbiamo impiegato 7 anni per costruire questa tecnologia e 4 anni per girare insieme Avatar 2 e 3. Non è solo una questione di tecnologia, ma anche delle menti e degli occhi degli artisti che lavorano alla saga: è un processo molto, molto creativo, è arte. È un'orchestra di migliaia di persone e io sono il direttore".

Ricordiamo che Avatar 3 uscirà a dicembre 2025, e sarà seguito da Avatar 4 (dicembre 2029) e Avatar 5 (dicembre 2031). Nel frattempo, scoprite tutti i premi vinti da Avatar: La via dell'acqua ai Saturn Awards 2024, dove ha sconfitto anche Oppenheimer di Christopher Nolan.