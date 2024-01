Succede anche nelle migliori famiglie, di che parla il film di Alessandro Siani?

Di che parla Succede anche nelle migliori famiglie? Dopo gli ottimi incassi dell'1 gennaio 2024, ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film di e con Alessandro Siani.

Succede anche nelle migliori famiglie racconta la storia della famiglia Di Rienzo, perfetti all'apparenza ma completamente destabilizzati, da un giorno all'altro, dall'improvvisa morte del padre di famiglia, uomo rispettato e tutto d'un pezzo, medico illustre e da sempre il punto di riferimento di tutti i suoi parenti...soprattutto per il protagonista Davide (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia: in passato infatti Davide si è laureato in medicina ma ha rinunciato alla carriera per fare volontariato alla Caritas, e oggi conduce un’esistenza mediocre con una vita sentimentale disastrosa.

Tutto cambia quando, a causa di una situazione imprevista e grottesca, gli equilibri e le certezze si ribaltano: la madre di Davide e dei suoi fratelli e sorelle sembra aver trovato un nuovo amore, Angelo Cederna, suo ex fidanzato prima della vita matrimoniale. Ora che Lina e Angelo decidono di sposarsi i tre fratelli Di Rienzo dovranno fare di tutto per impedirlo, tra colpi di scena macabri e assurdi segreti di famiglia destinati a venire a galla.

Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film con Rai Cinema ed è distribuito da 01 Distribution. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e Euridice Axen.

