Suburra stasera su Rai Movie, il film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino

Stasera su Rai Movie alle 21:10 andrà in onda Suburra il crime del 2015 diretto da Stefano Sollima, già regista della fortunata serie tv Gomorra. Il film vanta un cast d'eccezione, tra cui Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Alessandro Borghi ed Elio Germano.

Ambientato nella Roma del 2011, il film racconta le vicende di un gangster noto come Samurai (Claudio Amendola), il quale decide di trasformare il lungomare di una piccola cittadina nei pressi della Capitale in una nuova Atlantic City, il tutto grazie alla collaborazione di un politico corrotto ed appassionato di prostitute e cocaina che lo protegge insieme ad un potente cardinale del Vaticano. Al progetto di Samurai sembrano aver aderito anche tutti gli altri boss locali per raggiungere un obiettivo che farebbe bene a tutti. Tuttavia, a mettere i bastoni tra le ruote ci sarà una feroce guerra tra le bande rivali, che minerà la pace di Samurai.

Il film ha una durata di circa 130 minuti ed ha ricevuto diverse candidature ai David di Donatello, ed ha portato a casa il premio di "miglior attrice non protagonista" per Greta Sacarano e "miglior scenografia" a Paki Meduri.

Ricordiamo che questa sera su Canale 20 andrà in onda Austin Powers - La spia che ci provava, mentre su Iris sarà al volta di Indiana Jones ed il regno del teschio di cristallo.