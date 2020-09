Suburbicon, ecco perché George Clooney decise di tagliare Josh Brolin dal film

Suburbicon, il film diretto da George Clooney e scritto dai fratelli Coen presentato a Venezia 74, doveva includere anche alcune scene con Josh Brolin che sono state eliminate dalla versione finale. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso regista durante un'intervista del 2017 con Entertainment Weekly.

"Abbiamo girato un paio di scena con Josh che interpretava un allenatore di Baseball che sono molto, molto divertenti" aveva dichiarato Clooney riguardo all'assenza di Brolin. "Ma dopo la nostra prima proiezione, l'unica cosa che mi è apparsa veramente chiara è che quelle scene sgonfiavano la tensione del film. Ho dovuto scrivere un questo orribile messaggio: 'Non ci crederai, ma queste scena non funzionano più.' Ci è rimasto male, e ha pensato che fosse andato storto qualcosa, così gli ho detto: 'Ti mando le scene, così puoi vederle, in realtà sono le più divertenti del film."

Clooney ha poi aggiunto: "Ricordo che ero insieme al direttore del montaggio e pensavo 'Fa***o, non posso crederci'. Ma anche io mi sono ritrovato nella stesa situazione. Ho girato un sacco di scene per La sottile linea rossa e poi ho ricevuto una chiamata da Terry [Malick] in cui mi ha detto: 'Stiamo tagliando tutto tranne l'ultima scena!'. Ed io ho gli ho risposto: 'Ti prego tagliami completamente dal film! Non lasciarmi in una sola scena!'. Ma Suburbicon è uno di quei casi in cui non c'è alcuna opzione'. Era stato grandioso. Non mi piace mai parlare di queste cose perché possono essere ingiuste verso un attore, a parte dire che è stato assolutamente fantastico nel film."

Vi ricordiamo che la pellicola con Matt Damon andrà in onda questa sera su Rai Movie. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Suburbicon.