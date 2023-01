Suburban Hell, Sam Raimi e Paul Feig produrranno il nuovo horror di Legendary!

Secondo quanto riporta Deadline, Legendary Entertainment è al lavoro per sviluppare l'adattamento cinematografico di Suburban Hell, omonimo romanzo horror di Maureen Kilmer. Il progetto è capitanato da Sam Raimi e Paul Feig, che collaboreranno alla lavorazione del film con le rispettive case di produzione.

Suburban Hell racconterà la storia di un gruppo molto affiatato di mamme che abitano una zona periferica della città la cui amicizia viene messa a repentaglio quando una delle protagoniste viene posseduta da uno spirito.

Adattato da Joanna Calo, showrunner della serie di successo The Bear con Jeremy Allen White, il film dovrebbe seguire piuttosto fedelmente la trama del libro. Paul Feig ha lavorato a diversi progetti e sul nostro sito trovate il poster di The School for Good and Evil, uno dei suoi ultimi lavori.



Ecco la sinossi della versione letteraria di Suburban Hell:"Amy Foster si considera fortunata. Dopo aver lasciato la città ed essersi trasferita in periferia, ha rapidamente stretto amicizia con le vicine Liz, Jess e Melissa. Un nuovo gruppo di amiche che viene messo a dura prova quando una di esse viene posseduta da uno spirito maligno".



Non ci sono ancora notizie sul nome degli interpreti che comporranno il cast del film. Nel frattempo Sam Raimi ha stuzzicato i fan di Spider-Man sul possibile quarto capitolo della saga che il regista diresse agli inizi degli anni 2000 con protagonista Tobey Maguire.