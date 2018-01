Submergence: trailer ufficiale per il film con James McAvoy e Alicia Vikander

È stato diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, il nuovo film diretto dacon protagonisti

Si tratta del ritorno alla regia per il regista tedesco a un anno di distanza da Les beaux jours d'Aranjuez, presentato all’ultimo Festival di Cannes e attualmente ancora inedito in Italia. Scritto da Erin Dignam (The Last Face) e adattato da un romanzo di J.M. Ledgard, il film è un dramma romantico incentrato su due figure principali. Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Sinossi: James è un agente britannico che lavora sotto copertura in qualità di ingegnere navale, mentre Danny è una biomatematica che lavora a un progetto su una diga per permettere di esplorare la vita subacquea e così carpire i segreti dell’origine della vita stessa. Dopo un incontro presso un resort in Normandia, dove entrambi preparavano le rispettive missioni, i due si innamorano perdutamente l’uno dell’altra, ma il lavoro è destinato a separarli. La missione di James lo porterà in Somalia, dove è risucchiata nel vortice geopolitico della nazione, il ché lo mette in una condizione di estremo pericolo. Entrambi i personaggi saranno soggetti a due diversi tipi di isolamento e la loro determinazione nel ricongiungersi diventerà quasi un viaggio esistenziale.

L’ultimo film di Wenders edito in Italia è il bellissimo Ritorno alla vita, con James Franco e Charlotte Gainsbourgh. Submergence arriverà nelle sale americane e contemporaneamente in Video On Demand il prossimo 13 aprile. Rivedremo Alicia Vikander in Tomb Raider e McAvoy nel prossimo film dei mutanti Marvel, X-Men: Dark Phoenix.