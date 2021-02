Sub-Zero è fantastico nel poster ufficiale di Mortal Kombat: domani arriva il trailer!

La Warner Bros. ha svelato il primo poster ufficiale di Mortal Kombat, l'attesissimo cinegame tratto dall'omonimo franchise di videogiochi, prodotto da James Wan e in arrivo ad aprile sul servizio di streaming on demand HBO Max.

Inoltre, insieme alla locandina, è stato confermato che il trailer ufficiale sarà pubblicato nel corso della giornata di domani giovedì 18 febbraio: siete pronti? Finora Mortal Kombat si era mostrato soltanto in brevissimi teaser nei trailer dedicati alla piattaforma HBO Max o tramite alcune foto in anteprima, ma finalmente i fan potranno mettere occhio su alcune immagini tratte dal film vero e proprio.

Ricordiamo che la storia segue il combattente di MMA Cole Young, abituato a battersi per soldi e ignaro della sua eredità o del motivo per cui l'Imperatore Shang Tsung di Outworld ha inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, un Cryomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto la guida di Jax, un maggiore delle forze speciali che è marchiato dallo stesso strano simbolo di drago con cui è nato Cole. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un dio anziano e protettore del regno terrestre, che concede rifugio a coloro che portano il marchio. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario canaglia Kano, mentre si prepara a schierarsi con i più grandi campioni della Terra contro i nemici di Outworld in una battaglia per l'universo.

Il cast d'ensemble comprende Lewis Tan nel ruolo di Cole Young, Jessica McNamee nel ruolo di Sonya Blade; Josh Lawson nel ruolo di Kano, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jackson "Jax" Bridges, Ludi Lin nel ruolo di Liu Kang, con Chin Han nel ruolo di Shang Tsung, Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han e Sub-Zero e Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 16 aprile tramite HBO Max, rimaniamo in attesa di aggiornamenti per la distribuzione italiana.