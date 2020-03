STX distribuirà negli USA A Head Full of Ghosts di Scott Cooper e con Margaret Qualley

Come scrive Deadline, STX Entertainment sta chiudendo una accordo di distribuzione a sette cifre per l'horror psicologico A Head Full of Ghosts diretto da Scott Cooper (Black Mass, Hostiles) e con protagonista Margaret Qualley (C'era una volta a Hollywood, The Nice Guys), prodotto anche dalla Team Downey di Robert Downey Jr.

La STX distribuirà il titolo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre per l'italia è ancora troppo preso per conoscere le specifiche di distribuzione, essendo il film in fase pre-produttiva, anche se avanzata.



Tra gli altri sostenitori finanziari del film troviamo anche la Cross Creek e The Allegiance Theatre. Come scrive sempre il sito americano, A Head Full of Ghosts è un adattamento dell'omonimo romanzo dell'orrore scritto da Paul Tremblay e vincitore del prestigioso Bram Stoker Award, con Cooper attualmente occupato nella revisione della prima bozza di sceneggiatura.



La storia del libro e dunque del film segue la vicenda di Merry, che ancora molto piccola comincia a preoccuparsi per la salute mentale della sorella maggiore, a quanto pare afflitta da qualcosa di misterioso e terrificante che porta lentamente allo sfascio la famiglia Barrett. Venti anni dopo, un ormai cresciuta Merry si confronta con il proprio passato traumatico quando Rachel, una giornalista con un passato altrettanto ossessionato, tenta di approfondire il caso dei Barrett, lasciando rivivere alla protagonista i devastanti ricordi della sua infanzia.



A Head Full of Ghosts non ancora una data d'uscita ufficiale. Vi lasciamo alla recensione di Hostiles.