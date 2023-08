Stupro di Palermo, le attrici italiane rispondono con la campagna #iononsonocarne

#iononsonocarne è la campagna antiviolenza, sponsorizzata dai vip italiani, che risponde alle dichiarazioni shock dei sette impuntati dello stupro di Palermo: la vicenda che ha sconvolto tutta l'Italia è una sconcertante pagina di cronaca del nostro paese. Le attrici italiane hanno mostrato la piena solidarietà alla vittima attraverso i social.

Caterina Balivo, attrice e conduttrice, ha espresso tutta la solidarietà alla giovanissima vittima con un lungo e commovente post: "[..]La nostra società va salvata: c’è sempre più un disperato senso di ingiustizia, degrado, solitudine, c’è vuoto e paura, c’è ignoranza culturale ed anche sentimentale - scrive Balivo su Instagram - Non ci sono ricette sicure, ma forse potremmo cominciare chiedendo di riformare la Giustizia, affinché le donne possano veramente fidarsi sentendosi finalmente tutelate e forse è giunto il momento di investire nelle scuole, partendo dall'introduzione dell'educazione affettiva, sessuale e sentimentale".

Al grido di #iononsonocarne si unisce anche Eva Grimaldi: "Le DONNE non sono oggetti sessuali, le DONNE non sono "la carne è carne". A rivolgere il proprio pensiero alla vittima Samantha De Grenet che mostra nella mano l'hashtag della campagna: "[...]Ma che persone siete? Dov'è è la vostra umanità,?Dov'è è la vostra anima? Quella notte a Palermo non c' eravate ma siete colpevoli quanto quei mezzi uomini che si sono macchiati di un crimine così codardo e malvagio".

La campagne online, lanciata dal magazine FAB!, ha raccolto in pochissimo tempo l'adesione di centinaia di star e volti autorevoli tra cui Maria Elena Boschi: "Se lo hanno fatto senza provare rimorso o vergogna, forse, è proprio perché per loro non era una donna, una persona, un’anima. Solo un pezzo di carne.Degli autori del reato spero si occupi la giustizia. Tu, cara ragazza, cerca di pensare che ce l’hai fatta, che sei sopravvissuta. Che loro non hanno vinto perché tu non sei un pezzo di carne", si legge nel post su Instagram nel profilo dell'ex ministro per le riforme costituzionali.

Un pensiero, un gesto di solidarietà possono fare la differenza.

