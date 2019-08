La stupefacente trasformazione di Captain America nelle nuove foto di Avengers: Endgame

Grazie a Befores and Afters sono emerse in rete alcune immagini dietro le quinte di Avengers: Endgame che mostrano lo straordinario lavoro della Lola VFX per la trasformazione di Chris Evans. Attenzione, seguono spoiler.

Come sapete sul finale del film, dopo essere tornato nel passato per riconsegnare le Gemme dell'Infinito, Steve Rogers ha fatto ritorno nel presente invecchiato di molti anni per consegnare il proprio scudo da Captain America all'amico Sam Wilson aka Falcon.

Ebbene, per raggiungere un risultato finale così convincente ci è voluto un mix di protesi e il grande lavoro svolto dalla Lola VFX, celebre compagnia che ormai da tempo si occupa del ringiovanimento o invecchiamento digitale di molti blockbuster hollywoodiani - nel 2019 ha curato anche la CGI di Captain Marvel e It - Capitolo 2.

In calce alla notizia potete trovare le immagini di Evans prima e dopo l'applicazione degli effetti visivi: per realizzare il nuovo volto di Cap il team della Lola VFX ha usato come riferimento inviso di Patrick Gorman, di cui trovate una foto qui sotto.

Per altri dietro le quinte di Avengers: Endgame dovremo aspettare l'arrivo dell'edizione home video, prevista per il 14 agosto in formato digitale mentre dal 4 settembre sarà disponibile nei negozi. Nel frattempo vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni degli sceneggiatori di Endgame sui due Captain America.