La stuntwoman Cheryl Sanders è stata uccisa in una sparatoria in Ohio

Cheryl Sanders, 59 anni, è stata uccisa questa settimana in una sparatoria in Ohio insieme a suo marito, Robert Reed Sanders. Ha lavorato al cinema come stuntwoman in film come Ritorno al Futuro II, Arma letale e Il Caso Thomas Crown, ed è stata la controfigura, tra le altre, di Nicole Kidman, Cameron Diaz e Sandra Bullock.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. La coppia è stata accusata di aver violato la proprietà di un uomo non identificato. Ma la polizia riferisce che si tratta dell'ex marito di Cheryl Sanders. Quest'ultimo non è ancora stato accusato di un crimine, ma le autorità stanno raccogliendo altri dati sulla sparatoria. Secondo WDTN la polizia non è ancora sicura del perché la coppia abbia deciso di presentarsi armata alla residenza.

"È una serie di fatti molto complessi" ha spiegato alla stampa Suzanne Schmidt, primo assistente del procuratore generale della contea di Greene. "Quello che intendiamo fare in un caso come questo è, una volta che l'inchiesta è stata fatta, presentare la questione a un gran giurì della contea di Greene per per verificare se sono giustificate eventuali accuse. Questo è in genere ciò che facciamo, ma sarà un lungo processo."

Il sito Womeninstunts.com ha pubblicato un tributo a Cheryl Sanders dopo la notizia. "È con il cuore spezzato che apprendiamo che Cheryl Wheeler Sanders è stata uccisa dal fuoco delle armi il 12 febbraio 2020. Era una cara amica e una persona meravigliosa che spesso ha affrontato nella vita più difficoltà di quanto a chiunque dovrebbe toccare."

Durante la conferenza stampa ha parlato anche lo sceriffo Gene Fischer, secondo il quale Cheryl stava minacciando di uccidere la moglie del padrone di casa e ha sparato. "Circa cinque anni fa, il residente ci aveva informato di aver ricevuto informazioni secondo cui l'ex moglie stava cercando di assumere qualcuno per ucciderlo" ha inoltre dichiarato lo sceriffo.