La stunt coordinator di Justice League: 'Molti hanno visto la Snyder Cut, ed è fantastica'

Dopo che l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut è tornato in voga per via dell'emergenza Coronavirus che sta forzando milioni di persone a rimanere chiusi nelle proprie case, ecco arrivare nuove informazioni sulla versione originale di Justice League da parte di uno degli addetti ai lavori.

"Sono sicura di poter dire ufficialmente che conosco persone che hanno visto la Snyder Cut e dicono che sia assolutamente fantastica" ha spiegato infatti Eunice Huthart, stunt coordinator della pellicola DC, durante una recente intervista con Screen Rant. "E credo che quello sia il film che stavamo realizzando, la versione di Zack Snyder. Sapete, con il dolore per ciò che è successo a sua figlia, abbiamo dovuto rigirare il film. Perciò ha preso una svolta leggermente diversa."

La Huthart ha poi rivelato che il regista l'ha invitata personalmente a Los Angeles per mostrarle la pellicola: "Ho visto la versione cinematografica del film, e ho chiesto a Zack 'Cos'è questa storia della Snyder Cut? Devo vederla'. E mi ha promesso che la prossima volta che sarò a Los Angeles me la farà sicuramente vedere. Dunque prima o poi andrò là per guarda la Snyder Cut. Ho parlato con persone che l'hanno vista e dicono sia geniale. Dicono che sia oro puro."

A voi piacerebbe vedere lo Snyder Cut di Justice League? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, a proposito di Warner Bros., è stato confermato che lo studio ha intenzione di distribuire Wonder Woman 1984 al cinema nonostante la possibilità di pubblicarlo in streaming su HBO Max, piattaforma che molti vorrebbero proprio come possibile approdo del film di Snyder.