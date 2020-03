Lo stunt coordinator di Black Widow si è occupato anche di Avengers Campus

Dopo aver scoperto le ultime aggiunte al cast di Black Widow, tutti gli appassionati dei fumetti Marvel sono ansiosi di vedere la pellicola dedicata al personaggio di Scarlett Johansson. Nel frattempo vi segnaliamo questa curiosità riguardo lo stunt coordinator del film.

A darne la notizia è il sito ComicBook.com, dopo un incontro con la stampa per la promozione di Avengers Campus, parco divertimenti a tema che aprirà al pubblico durante la prossima estate. Nell'attrazione californiana potremo quindi assistere alla battaglia tra Black Widow, Captain America e Black Panther contro Taskmaster, personaggio che sarà presente anche nel lungometraggio dedicato a Natasha Romanoff.

Durante la conferenza stampa, Dan Fields, dirigente di Disney Parks Live Entertainment ha rivelato questa curiosità riguardo la coreografia della scena che verrà rappresentata nel parco divertimenti: "Gli stuntmen che hanno creato queste scene sono gli stessi che hanno ideato le scene di lotta in Black Widow, per questo abbiamo un certo livello di affiatamento e di spirito di squadra". L'azienda ha comunque deciso di non rivelare i nomi degli stuntman al lavoro sullo spettacolo del parco, annunciando comunque che si tratta di alcuni dei nomi più importanti del settore.

Ricordiamo che il film con protagonista Scarlett Johansson arriverà nei cinema il prossimo 29 aprile, nel frattempo vi lasciamo con il final trailer di Black Widow.