Si, gli studios hanno già trovato il modo di promuovere i film nonostante gli scioperi

Gli scioperi di WGA e SAG continuano e l'industria cinematografica di Hollywood è ancora paralizzata per quanto riguarda le produzioni in corso d'opera, ma invece come procede la promozione dei film senza gli attori protagonisti?

Ebbene, gli studios potrebbero aver già trovato un escamotage per sponsorizzare l'uscita dei propri film facendo parlare gli attori di punta aggirando l'imposizione del sindacato SAG che vieta agli attori appartenenti all'associazione di partecipare alla campagna promozionale di un'opera degli studios. Qual è questo escamotage? Semplice, lo avete visto oggi su Everyeye e forse non ve ne siete accorti...

Nel corso della giornata, infatti, sul nostro sito abbiamo pubblicato nuove informazioni su The Nun 2, prossimo capitolo della saga del The Conjuring Universe (Warner Bros), e un nuovo video promozionale di Povere Creature!, il film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone prodotto da Searchlight Picture (Disney) che sarà presentato domani 1 settembre al Festival di Venezia 2023: cosa hanno in comune questi due contenuti, oltre al fatto di sponsorizzare due film di importanti studios di Hollywood, tra i principali contro cui stanno combattendo i sindacati? Sono featurette video evidentemente registrate per il mercato home-video per essere inserite come contenuti speciali nelle edizioni bluray dei rispettivi titoli, e come tali includono interventi inediti degli attori. Pubblicarli online sembrerebbe è una mossa tramite la quale gli studios stanno riuscendo ad aggirare le regole dei sindacati, permettendo in questo modo ad Emma Stone di 'sponsorizzare' il film che domani debutterà a Venezia...anche senza la 'vera' Emma Stone al Lido.

Nel frattempo, proprio da Venezia Adam Driver ha attaccato Netflix e Prime Video e lodato la produzione di Michael Mann, che ha realizzato Ferrari in maniera indipendente e ottenuto un 'lasciapassare' dal sindacato SAG.