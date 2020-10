Uno studio rivela: 'C'è il 50% di possibilità che l'umanità stia vivendo in Matrix'

Se il 2020 vi è sembrato un anno troppo assurdo, sappiate che secondo uno studio scientifico c'è il 50% di possibilità che si sia trattato semplicemente di un bug di Matrix.

Nel leggendario film con Keanu Reeves l'umanità è inconsapevolmente intrappolata all'interno di una realtà digitale creata da macchine intelligenti affinché queste possano utilizzare i corpi umani come fonte di energia: anche se questa premessa suona decisamente come quella di un'opera di finzione, alcuni pensano che stiamo davvero vivendo in una simulazione e secondo alcuni scienziati da oggi c'è una probabilità del 50% che sia vero.

In un nuovo rapporto di Scientific American, viene dichiarato che le probabilità di vivere o meno in una simulazione della realtà anziché in nella realtà stessa potrebbero ridursi a quelle del lancio di una moneta. Le probabilità effettive, secondo il rapporto, scendono da 50.222222 a 49.777778. I calcoli sono basati sul documento del filosofo Nick Bostrom pubblicato nel 2003 "Are We Living in a Computer Simulation?", che offre tre possibilità.

"Io sostengo che almeno una delle seguenti affermazioni sia vera", dice Bostrom nel suo articolo. "(1): è molto probabile che la specie umana si estingua prima di raggiungere lo stadio 'postumano'; (2): è estremamente improbabile che qualsiasi civiltà postumana esegua un numero significativo di simulazioni della sua storia evolutiva (o delle sue variazioni); (3 ): quasi certamente stiamo vivendo nella simulazione di un computer. Ne consegue che la convinzione che ci sia una possibilità significativa che un giorno diventeremo postumani che eseguono simulazioni di antenati è falsa, a meno che non stiamo attualmente vivendo in una simulazione".

L'idea di realtà simulata non è nuova come si potrebbe pensare, con le sue radici che risalgono all'allegoria della caverna di Platone e al sogno della farfalla di Zhuang Zhou. La cosa interessante del concetto di realtà simulata nella teoria di Bostrom è che si concentra sulla potenza di calcolo e l'idea che esista un computer abbastanza potente da creare la nostra intera esistenza, così come l'idea che se questo computer esistesse e noi stessimo vivendo in una simulazione, non saremmo mai in grado di rendercene conto.

Certi di aver migliorato la vostra giornata e non solo, vi rimandiamo agli ultimi dettagli su Matrix 4 e all'Everycult su Matrix.