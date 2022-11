Studio Ghibli e Star Wars: Grogu protagonista della nuova collaborazione?

Nella giornata di ieri, lo Studio Ghibli ha annunciato una misteriosa collaborazione con Lucasfilm, che in pochissimo tempo è riuscita a catturare l'attenzione dei fan di tutto il mondo.

Al momento non sono stati rivelati dettagli legati al progetto, ma in molti hanno associato la news a Star Wars: Visions, la serie antologica d'animazione sviluppata da diversi studi giapponesi che ha debuttato lo scorso anno su Disney Plus. E con l'ultimo post condiviso su Twitter dalla pagina ufficiale dello studio Ghibli, questa teoria ha iniziato a prendere sempre più piede.

Il post in questione raffigura uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars degli ultimi anni, ovvero Grogu di The Mandalorian. Baby Yoda è stato introdotto nel primo episodio dello show ed ha accompagnato Mando nel corso della sua avventura, che proseguirà nel 2023 con la sua terza stagione.

Nell'immagine di Twitter, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia, oltre alla statuetta di Grogu è presente anche il leggendario regista Hayao Miyazaki, che in molti sperano possa avere un ruolo nella collaborazione.

Per il momento non è ancora stata confermata una seconda stagione di Star Wars: Visions, ma l'annuncio dello studio Ghibli fa ben sperare i fan.

