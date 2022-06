Studio Ghibli, i film di Hayao Miyazaki in sala a luglio e agosto grazie a Lucky Red!

Un mondo di sogni animati è il nome della rassegna che popolerà i cinema italiani nei mesi estivi di luglio e agosto con i leggendari film dello Studio Ghibli firmati da Hayao Miyazaki. Lucky Red distribuirà alcuni dei titoli più noti del magico mondo animato di Miyazaki, arricchendo la proposta delle sale in mesi complicati.

I film e gli oggetti dello studio d'animazione giapponese sono amati in tutto il mondo; un collezionista è entrato nel Guinness World Record lo scorso mese di febbraio.



Se amate anche voi lo Studio Ghibli non potete perdervi il ritorno dei film in sala. Dal 1° luglio al 17 agosto verranno proposti autentiche chicche del cinema dell'artista giapponese. Si parte dal 1° al 6 luglio con La città incantata, film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2002 e dell'Oscar al miglior film d'animazione nel 2003.



La rassegna prosegue con Principessa Mononoke, dal 14 al 20 luglio, e si chiuderà il mese con Nausicaa della valle del vento, in programma dal 25 al 31 luglio.

Agosto propone alcune titoli che non potevano mancare in una rassegna di tale portata: Porco Rosso, uscito nelle sale proprio trent'anni fa, sarà in programma dal 1° al 7 agosto, seguito da uno dei titoli più amati della ricca filmografia dello Studio Ghibli, Il castello errante di Howl, dall'11 al 17 agosto.



Per sapere l'elenco delle sale cinematografiche in cui verranno proiettati i film potrete consultare il sito www.studioghibli.it quando verranno ufficializzate.

Qualche mese fa il co-fondatore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki è stato onorato con un premio alla carriera.