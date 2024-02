Studio Ghibli ha 3 film col 100% su Rotten Tomatoes, ma nessuno è di Hayao Miyazaki

Lo straordinario successo al box office de Il ragazzo e L'airone ha contribuito a rinnovare l'interesse nei capolavori dello Studio Ghibli, il famoso studio d'animazione creato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Ovviamente molti nuovi fan si sono rivolti a Rotten Tomatoes per scoprire quali sono i miglior film dello Studio Ghibli da recuperare dopo Il ragazzo e L'airone, ma il famoso aggregatore di recensioni rischia di fornire consigli quantomeno curiosi, dato che sulla piattaforma i film diretti da Hayao Miyazaki non sono considerati i più imprescindibili della vasta produzione del rinomato studio d'animazione. Dovete sapere, infatti, che lo Studio Ghibli ha solo 3 film con voto 100% su Rotten Tomatoes, ma nessuno di questi è firmato dal maestro Miyazaki.

I tre film in questione sono La tomba delle lucciole, Pioggia di ricordi e La storia della principessa splendente, tre film realizzati dal co-creatore dello Studio Ghibli Isao Takahata, che evidentemente è stato in grado di lasciare maggiormente il segno nel cuore della critica statunitense e internazionale rispetto al collega Miyazaki.

Per quanto riguarda Hayao Miyazaki, il suo film con il Rotten Tomatoes più alto è il recente Il ragazzo e L'airone, con un punteggio di 97%, seguito da La città incantata a 96%. Da notare infine che anche il documentario Never Ending Man, incentrato sui giorni successivi all'annuncio di Miyazaki di ritirarsi dal mondo del cinema (uno dei suoi tanti annunci arrivati nel corso degli anni e poi mai rispettati), può vantare uno score perfetto del 100%, sebbene non si tratti di un film diretto personalmente dall'autore.

A proposito di ritiro, a quanto pare neanche Il ragazzo e l'airone sarà l'ultimo film di Hayao Miyazaki: lo Studio Ghibli ha confermato che l'autore sta già lavorando ad un nuovo lungometraggio, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere un sequel di Nausicaa della valle del vento.