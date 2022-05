Studio 666, lo sceneggiatore del film dei Foo Fighters: 'È stata un'idea di Dave Grohl'

Da chi poteva mai esser partita l'idea di raccontare la genesi di un album tramite un film horror omaggio ai capisaldi del genere, se non da una mente come quella di Dave Grohl? Stando a quanto raccontato dai due sceneggiatori, infatti, è stato proprio il frontman dei Foo Fighters a dare il là per questo Studio 666.

Il film che racconta le sessioni di registrazione di Medicine at Midnight, ultimo album della band prima della morte del batterista Taylor Hawkins, vede i nostri alle prese con delle entità sovrannaturali in una casa infestata nella quale dovrebbero svolgersi le registrazioni dell'album: una storia che, in effetti, prende spunto dalle vere registrazioni del disco.

"La band stava registrando il suo decimo album in una casa, che è la casa che si vede nel film. Quindi tutta l'idea di registrare in una vecchia casa per far sì che l'album suonasse diverso è reale. Mentre erano lì, notarono che la casa fosse effettivamente un po' inquietante, così Dave cominciò a buttar giù quest'idea tipo: 'Wow, potremmo girare un film horror qui'. [...] Alla fine non erano sicuri se dovesse essere un video, un video più lungo, ma poi lui decise: 'Voglio fare un vero film horror'" sono state le parole di Jeff Buhler, co-autore della sceneggiatura insieme a Rebecca Hughes.

E voi, avete già visto il film dei Foo Fighters? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che per Studio 666 la band contattò addirittura Vin Diesel.