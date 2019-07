Gli studi sul personaggio di Mysterio nei nuovi concept di Spider-Man: Far From Home

È finalmente nelle sale lo stupefacente Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, sequel di Homecoming e ultimo film della Fase 3 del MCU che sta canalizzando l'attenzione mediatica, risultando in termini d'accoglienza uno dei titoli più apprezzati dei Marvel Studios, anche grazie alla presenza revisionata di Mysterio.

Il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal ci viene infatti presentato in Far From Home come uno dei buoni, tanto che lo vedremo combattere al fianco di Peter Parker (Tom Holland) contro gli Elementali, una minaccia arrivata nel nostro mondo a causa dello squarcio dimensionale causato dallo Schiocco della Dita di Thanos. Un eroe, dunque, dalla parte dei buoni e ripensato per essere figlio dei nostri tempi, e mentre il look finale è estremamente fedele a quello fumettistico e ricorda al contempo l'armatura iper-tecnologica di Iron Man, i primi studi sul personaggio erano molto differenti, alcuni più simili all'uomo di ferro e con un Casco meno iconico.



Li potete trovare in calce, tutti. Il cinecomic vede nel cast anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Jacob Batalon e Cobie Smaulders. Nella nostra recensione di Spider-Man: Far From Home vi spieghiamo senza spoiler il perché il film sia uno dei migliori traguardi del MCU finora, una commedia brillante e geniale dedicata alla Generazione Z e al mondo per come oggi lo conosciamo.