Stuber, nuovi spot e clip: "Avete scelto l'autista Uber sbagliato!"

20th Century Fox ha diffuso in streaming un nuovo spot e una clip ufficiale dall'atteso Stuber, action-comedy con protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani in arrivo nelle sale italiane alla fine di agosto.

Dopo il primo incontro tra i due personaggi protagonisti della storia, nella nuova clip ufficiale troviamo Stu - l'autista Uber - alle prese con un nuovo passeggero da portare a destinazione, mentre nello spot adrenalinico ed esilarante vediamo un inedito Kumail Nanjiani alle prese con scene action proprio accanto al più abituato Bautista.

La pellicola è descritta come una sorta di versione buddy e comedy del Collateral di Michael Mann e narra infatti la storia di Stu (Nanjiani), un autista Uber che finisce in terribile pericolo dopo aver incontrato Vic (Bautista), un detective della polizia che lo trascina nel suo piano per catturare un brutale assassino. Stu dovrà imparare a sopravvivere e magari anche ad aiutare il detective Vic, nella speranza di riuscire ad ottenere la tanto agognata recensione a cinque stelle. Diretto da Michael Dowse e scritto da Tripper Clancy, Stuber vede nel suo cast anche l'apprezzato artista di arti marziali Iko Uwais, oltre a Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro e una ritrovata Mira Sorvino.

Si segnala inoltre la presenza di Karen Gillan, altra star del Marvel Cinematic Universe e membro dei Guardiani della Galassia nei panni di Nebula. Proprio nella saga di James Gunn abbiamo potuto apprezzare per la prima volta le doti comiche di Bautista, che rivedremo all'opera sicuramente in Guardiani della Galassia Vol.3 diretto ancora da James Gunn e presumibilmente con Chris Hemsworth come new entry del gruppo.

Stuber approderà nelle sale statunitensi il 12 luglio 2019, mentre in quelle italiane non arriverà prima del 29 agosto successivo. Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer del film.