Stuber sarà la prima commedia vietata ai minori distribuita da Disney in sei anni

Stuber - Autista d'Assalto, nuovo film con protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani, sarà la prima commedia vietata ai minori distribuita dalla Disney da sei anni a questa parte.

Il film, in uscita questo week-end negli Stati Uniti, si è assicurato questo particolare primato in quanto passato in mano alla Casa di Topolino dopo essere stato prodotto dalla 20th Century Fox.

Per trovare l’ultimo film vietato ai minori distribuito dalla compagnia di Bob Iger bisogna risalire al 2013: si tratta de Il Quinto Potere, con Benedict Cumberbatch nei panni del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che in Italia arrivò tramite 01 Distribution.

Ora la Fox è passata sotto l'egida della major di Burbank il dibattito sui film vietati ai minori verrà affrontato inevitabilmente sempre più spesso rispetto al passato: del resto lo studio ha promesso sì un'impronta ancora "per tutta la famiglia" per i progetti prodotti attraverso i marchi Disney, Pixar, Walt Disney Animation Studios e Lucasfilm, ma anche assicurato che quelli targati 20th Century Fox manterranno toni più maturi, o per lo meno quelli voluti dai filmmaker.

Tre esempi in questo senso saranno le saghe di Avatar, di Kingsman e di Deadpool, anche se il discorso per il personaggio interpretato da Ryan Reynolds è piuttosto intricato in quanto, in teoria, dovrebbe rientrare nel MCU di Kevin Feige (ma ovviamente ancora non sappiamo né il se, né il quando, né il come).

Intanto, vi ricordiamo che Stuber arriverà in Italia dal prossimo 29 agosto. Per altre notizie vi rimandiamo al trailer di Stuber.