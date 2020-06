Stuart Little, un quadro preziosissimo fu ritrovato grazie al film con Hugh Laurie

Di Stuart Little tanti bambini cresciuti a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000 serberanno sicuramente un bel ricordo: circa una ventina d'anni fa il film sul topolino interpretato da Michael J. Fox riscosse un certo successo, ma ad averlo apprezzato più di tutti fu probabilmente Gergely Barki, esperto d'arte ungherese.

No, in questo caso il valore del film c'entra davvero poco: la felicità di Berki, che una sera si trovava tranquillamente nel salotto di casa a guardare Stuart Little con sua figlia seduta in braccio, derivò piuttosto da un dettaglio della scenografia.

A fare bella mostra di sé nel salone dei Little compare infatti ad un certo punto un quadro che Berki riconobbe immediatamente: si tratta della Donna Addormentata con Vaso Nero, di Róbert Berény, opera d'avanguardia andata perduta negli anni '20 del '900 e mai più ritrovata.

"Non potevo credere ai miei occhi quando ho visto il capolavoro di Berény, andato perduto ormai da lunghi anni, appeso alle spalle di Hugh Laurie. Ho quasi fatto cadere a terra Lola. Uno studioso non può mai distrarsi troppo dal proprio lavoro, perfino quando sta guardando un film di Natale a casa" raccontò Berki qualche tempo dopo.

Pare che il quadro fosse stato acquistato dalla set designer del film in un negozio di Pasadena, pagandolo appena 500 dollari: per avere un'idea del reale valore dell'opera si pensi che, qualche anno dopo l'uscita di Stuart Little, fu rivenduto all'asta per ben 229.500 euro.