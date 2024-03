Dopo aver strozzato Christopher Nolan, David O Russell ha preso a pugni un produttore

Anni dopo aver strangolato il collega Christopher Nolan, il regista David O. Russell è tornato ancora una volta al centro di una grossa controversia scoppiata in queste ore e risalente al party post cerimonia degli Oscar 2024.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Puck New, infatti, il regista candidato all'Oscar, famoso per American Hustle e Il lato positivo, tra gli altri, avrebbe perso le staffe durante uno dei party organizzati dopo la 96esima edizione degli Academy Awards quando il dirigente della Sony Sanford Panitch è inciampato accidentalmente sul suo piede: come uno dei personaggi del suo The Fighter, O Russell si sarebbe infuriato talmente tanto da scatenare la sua ira con un pugno allo stomaco del produttore, che fortunatamente è riuscito a mantenere il sangue freddo e non ha reagito. Stando alle fonti, i testimoni hanno affermato che dopo essersi reso conto che era stato David O Russell a dargli un pugno, Panitch avrebbe "cercato di minimizzare e poi si è allontanato", presumibilmente per evitare scenate ancora più eclatanti.

Ricordiamo che questa non è la prima volta che il regista fa notizia per il suo comportamento violento nei confronti dei suoi colleghi di Hollywood: leggenda vuole che, all'inizio degli anni 2000, David O Russell tentò di strangolare Christopher Nolan sempre durante una festa di Hollywood dopo essere venuto a sapere che il regista di Oppenheimer aveva offerto a Jude Law un ruolo in uno dei suoi nuovi film, mentre la star era in lizza per recitare nella commedia thriller di Russell I Heart Huckabees.

Per altre notizie, scoprite perché Pierce Brosnan è stato dichiarato colpevole dallo stato del Wyoming per un reato commesso nel Parco Nazionale di Yellowstone.

Su Mad God (Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.